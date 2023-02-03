Алеся Михачева: псковские семьи смогут улучшить финансовое положение засчет индексации выплат

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По словам руководителя ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеси Михачевой индексация выплат может улучшить финансовое положенение семей. Об этом сообщает «Псковская правда».

Напомним, с 1 февраля в России прошла индексация сорока видов выплат и пособий, в том числе и детских, на 11,9%. Алеся Михачева подчеркнула, что её работа часто связана с многодетными семьями и социально незащищёнными слоями населения.

«Вижу, как некоторые семьи испытывают финансовые трудности. Я очень надеюсь, что индексация выплат поможет поправить финансовое положение многих. Особенно это касается семей с детьми – для них выплаты становятся финансовым подспорьем на время декрета мамы и по мере взросления ребёнка», – заявила Алеся Михачева.

По словам председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, вопрос поддержки граждан постоянно находится под контролем. «Индексация предусмотрена в федеральном бюджете и является необходимой частью системы социальной защиты граждан, которые нуждаются в дополнительной поддержке», – подчеркнул он.

Так, в число проиндексированных выплат войдут : единовременное пособие при рождении ребенка — 22 909 рублей; пособие беременной жене военнослужащего по призыву — до 36 278 рублей; пособия по беременности и родам, суммой до 859,08 рублей; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — размер увеличится до 8 591 рублей; пособие для жен военнослужащих по призыву — до 15 548 рублей.