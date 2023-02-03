Псковичей приглашают на экскурсию «Он, она и Псков» в честь Дня всех влюблённых

Фото^пресс-служба псковского музея

В музее-квартире Юрия Спегальского пройдёт экскурсия «Он, она и Псков» в честь Дня всех влюблённых. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

Музей-квартира находится по адресу Октябрьский проспект, дом 14, квартира 74. Мероприятие состоится 12 февраля в 12:00. «В ходе экскурсии вы по-новому откроете для себя историю о том, как князь Игорь Рюрикович – наследник древнерусского престола – встретил юную псковичку Ольгу, а также о том, как они впоследствии стали первой парой молодого Русского государства. С того далекого Х века этот легкий флер инь и ян будет являться псковичам постоянно, соединяя с городом Псковом разные имена. На экскурсии вы узнаете об императорах, князьях, ученых, поэтах, военных и купцах Псковщины, которых объединяет одно – любовь», — так написали организаторы экскурсии.

Мемориальный музей-квартира Спегальского станет ключевой точкой экскурсии, это памятник высокой любви истинного псковича Юрия Спегальского и его второй половины Ольги Аршакуни. Билеты можно приобрести на сайте музея. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66 33 11.