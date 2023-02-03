Псковские рыбаки жалуются на опасного паразита в озере

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Псковские рыбаки обнружили ленточного червя солитера в рыбе, которая поймана на Чудском озере. Об этом любители рыбной ловли написали в комментариях под одним из постов в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской».

«Были на заливе, плотва 50% с солитером. Пробовали в нескольких местах», – поделился один из рыбаков. Как рассказали корреспонденту ПАИ в комитете по ветеринарии Псковской области, солитер встречается в хищной рыбе, такой как щука, налим, ерш. В плотве и другой пресноводной рыбе из семейства карповых часто обнаруживается лигулез, который не так опасен для человека, как солитер.

«Солитера там нет, там есть лигулез. А это безопасный паразит для человека. Вреда для человека он не приносит», — пояснила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Однако рыбу, зараженную лигулезом, необходимо подвергнуть простой термической обработке. Слабо прожаренную, сырую или необработанную рыбу употреблять в пищу нельхя, поскольку тогда паразит может попасть в организм человека. Во время термической обработки, чтобы устранить лигулез, рыба должна подвергаться воздействию температуры не менее 50 градусов. Помимо всего прочего, такая мера позволит предотвратить развитие гельминтов.

В комитете также рассказали, что охлажденная хищная рыба из местных водоемов запрещена к употреблению, так как высока вероятность того, что она заражена солитером. Чтобы обезопасить себя, необходимо заморозить рыбу при температуре -18 градусов на три дня. Тогда личинки червя умирают и рыба становится пригодной для употребления в пищу. Однако, если процедуру проводить неправильно, то риск заражения остаётся довольно высок.