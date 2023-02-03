В Псковской области задержан подозреваемый в убийстве 25-летней давности

Фото: СУ СК по Псковской области

Задержан подозреваемый в убийстве, совершенном почти четверть века назад в Псковской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по Псковской области.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Псковской области расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). Дело было возбуждено по факту смерти 1 июня 1998 года в реанимационном отделении больницы в городе Великие Луки.

Известно, что 32-летний местный житель, был доставлен в медучреждение двумя днями ранее с огнестрельным ранением живота. Потерпевший получил ранение в результате конфликта возле кафе. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено органами прокуратуры в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, установлено не было.

В 2022 году в рамках работы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы, данное уголовное дело подлежало изучению следователями-криминалистами регионального следственного управления. Они выявили ряд недостатков, допущенных на первоначальном этапе предварительного следствия. Об итогах расследования было доложено заместителю председателя СК России Александру Клаусу на оперативном совещании.

В результате, были изучены имеющиеся по делу доказательства, рассмотрены наиболее перспективные версии произошедших событий, а также скоординирован план дальнейшего расследования. Зампред СК России по уголовному делу дал письменные указания о выполнении конкретных следственных действий, направленных на изобличение виновного лица, ход выполнения которых поставлен на контроль.

В результате проведения дополнительных следственных и оперативно-разыскных мероприятий при силовой поддержке ОМОН «Кром» Управления Росгвардии по Псковской области задержан предполагаемый злоумышленник. Преступник все эти годы проживал в другом городе и даже дважды сменил фамилию. На данный момент подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.