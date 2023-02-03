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НовостиОбщество3 февраля 2023 12:33

План противопаводковых действий разработали в Псковской области

Источник:kp.ru
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В Псковской области региональная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности утвердила план противопаводковых действий на весну этого года. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Распоряжение подписал губернатор области, председатель региональной комиссии по ЧС и пожарной безопасности, Михаил Ведерников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативной правовой информации Псковской области.

Согласно поручению, главы муниципальных образований региона, обязаны проанализировать ситуацию на местном уровне. Также должен быть организован контроль над паводковыми процессами и обеспечена готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС.

Кроме того, рекомендации по организации противопаводковых действий даны ресурсоснабжающим предприятиям, Главному управлению МЧС России по Псковской области и ряду других профильных организаций.