Псковский театр предупредил жителей о переносе спектакля «Морфий»

.

Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина сообщил о переносе спектакля «Морфий». Соответствующая информация появилась в Telegram-канале учреждения.

«В связи с болезнью актера мы вынуждены перенести спектакль "Морфий", назначенный на сегодня, на 1 апреля. Спектакль «Ревизор» 5 февраля будет заменен на премьерный "Пигмалион". 10 и 12 февраля вместо спектакля "Метель" будет показан спектакль "Ионыч". Ваши билеты будут действительны в новые даты», — объяснили зрителям.

Однако, если внесенные корректировки не устраивают псковичей, то можно сдать билеты в кассу театра. Чтобы вернуть билеты, купленные онлайн, нужно написать на почту support@orbilet.ru, тогда театр возместит их стоимость.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание», - подытожили в театре.