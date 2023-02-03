Многодетные семьи смогут бесплатно посетить Пушкинский заповедник

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Государственный Пушкинский заповедник напомнил гражданам о том, что в первое воскресенье каждого месяца предусмотрено бесплатное посещение для многодетных семей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

Это воскресенье не станет исключением. «В 2022 году этой льготой воспользовались 642 человека», — поделилась руководитель службы музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника Елена Михайлова.

Она также сообщила, что полный список льготных категорий и подробности о правилах получения бесплатного билета можно найти на официальном сайте «Михайловского» в разделе «Посетителям → Часы работы, билеты, льготы».