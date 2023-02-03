Псковские рыбаки без пропуска не могут посетить Ремдовский заказник

.

Без специального пропуска въезд на территорию Ремдовского заказника запрещён. Об этом сообщил рыбак, обозреватель ПАИ Николай Бесклевный.

По его словам, инспекторы охраны Ремдовского заказника останавливают машин на повороте к деревне Путьково Гдовского района. В беседе с корреспондентом ПАИ Николай Бесклёвный объяснил, что специальный пропуск можно оформить через «Госуслуги» или сделать это в Себеже. Кроме того, получить разрешение можно на территории мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной».

Запрет на въезд без пропуска прокомментировал и начальник охраны Ремдовского заказника Андрей Лазуткин. По его словам пропуск необходим согласно постановлению правительства Российской Федерации № 1039 от 13.07.2020, в котором определён порядок посещений особо охраняемых природных территорий, к которым относится государственный природный заказник «Ремдовский».

Николай Бесклёвный также сообщил, что за разрешение на въезд придется заплатить. Стоимость пропуска будет зависеть от количества выбранных дней. Однако с некоторых категорий граждан РФ плата за посещение не взимается. Например с тех, кто проживает или имеет объекты недвижимости на территории заказника «Ремдовский», а также с пенсионеров, ветеранов боевых действий и прочих категорий.