С 4 февраля изменится режим работы Изборского музея-заповедника

.

Режим работы экспозиций и выставочного зала музея-заповедника «Изборск» изменится с 4 февраля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

Изменения связаны с увеличением светового дня и туристического потока. Уже с этой субботы по выходным музейные объекты будут работать на час дольше: с 10:00 до 18:00.

В музее-заповеднике псковичи и гости региона могут посетить выставку «Россия. Истоки» и следующие экспозиции: «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», «Изборская земля – святые места для русской культуры», «Русские и сето: одна земля – общая история», «Изборская палата русской словесности и православной веры».

Напомним, посетить музей-заповедник можно по единому билету. В его стоимость включено посещение Изборской крепости и всех экспозиций и выставки «Россия. Истоки». Кроме того, сотрудники сообщили, что смотровая площадка башни Луковка вновь доступна для посещения.