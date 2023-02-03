Псковичам с противопоказаниями к «Спутник - V» рассказали об альтернативном препарате

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Препарат «Эвушелд» назначают псковичам с противопоказаниями к вакцинации «Спутником-V» и другими распространёнными вакцинами. Об этом главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая рассказала в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь».

Медик подчеркнула, что в лекарстве есть готовые антитела к коронавирусу, поэтому его можно использовать для профилактики. Если по каким-то причинам человек не может вакцинироваться. «Эвушелд» применяется и для лечения COVID-19.

«Но, естественно, в начале заболевания необходимо обратиться в поликлинику. Мы этот препарат вводим только в условиях поликлиники, его нет в мобильных выездных пунктах вакцинации», - подчеркнула Галина Невалённая. По словам врача, новый препарат показан пациентам с хроническими заболеваниями. Партнером программы является Медико-диагностический центр «Мед-Скан».