В Псковской инфекционной больнице появилась новая кислородная станция

Фото: Псковский комитет по здравоохранению

В Псковской областной инфекционной клинической больницы установили кислородную станцию производительностью более 1 000 литров в минуту. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального комитета по здравоохранению.

Концентратор кислорода закупили на средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Напомним, подготовку к его установке начали ещё летом прошлого года. Полностью в эксплуатацию объект введут в первом полугодии 2023 года.

«Кислородные станции хорошо зарекомендовали себя в период пандемии коронавируса, когда в учреждение поступало множество людей с повреждёнными лёгкими. Кислородная терапия применялась для улучшения параметров дыхания, стабилизации лёгочной гипертензии и предотвращения тромбоэмболии. С ней состояние здоровья пациентов быстро нормализовалось. Кроме того, обогащённый кислородом воздух благотворно влиял на сердечно-сосудистые заболевания, работу нервной и иммунной систем, уменьшал стресс», — заявили в комитете.

На данный момент на территории больницы и в великолукском филиале располагаются три кислородные станции. Их производительность составляет 1 200 литров в час — по 400 литров каждая. Все находятся в исправном состоянии. Новая кислородная станция значительно расширит возможности лечебного учреждения и обеспечит бесперебойную подачу медицинского газа. В частности, благодаря функции автоматической заправки кислородных баллонов, незаменимых при транспортировке пациентов.