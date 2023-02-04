Реставрация псковской церкви Косьмы и Дамиана закончится в этом году

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

Поект реставрации церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы в Пскове по плану завершат в 2023 году. Об этом сообщается в Телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

На сегодняшний день специалисты организации уже закончили все необходимые археологические исследования и предпроектные работы.«Ведутся работы по конструктивным решениям», – подчеркнули в АНО «Возрождение».

Так как церковь Косьмы и Дамиана с Гремячей горы в Пскове находится в плохом состоянии из-за сохранности несущих конструкций, специалисты разработали несколько вариантов проведения реставрационных работ. «Некоторые из них приняты к рассмотрению», – уточнили в организации.

Напомним, первое упоминание храма мужского Козьмодемьянского (Гремяцкого) монастыря в летописях датируется 1383 годом. Лишь в 17 веке к церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы пристроили звонницу и притвор. Только с 1764 года она стала приходской.