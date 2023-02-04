В ОЭЗ «Моглино» одобрили инвестпроект по производству экспресс-тестов

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Экспертный совет объединенной экономической зоны «Моглино» одобрил инвестиционный проект компании ООО «Скрининг-М» по открытию под Псковом производства медицинских экспресс-тестов. Об этом в сообщил Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам глав региона, в рамках данного инвестпроекта учредитель должен построить на территории псковского «Моглино» два здания, их площадь в сумме составит 3 тысячи квадратных метров. Само производство на время строительства будет развёрнуто на площадях, арендуемых непосредственно у ОЭЗ.

«На начальном этапе учредители инвестируют 145 млн рублей, предполагается создать более 60 рабочих мест. Часть команды уже проходит стажировку на действующих предприятиях», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также уточнил, что на данный момент уже получена лицензия Росздравнадзора. Она позволяет производить медицинские экспресс-тесты на определение наличия в организме наркотических веществ. Помимо этого, губернатор заявил, что запущена регистрация еще ряда изделий.

«Поручил Комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике оперативно решить все документационные вопросы», — пояснил Михаил Ведерников и пожелал инвестору успехов в реализации проекта.