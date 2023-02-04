Губернатор поздравил жителей Гдовского района с днем освобождения от захватчиков

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Гдовского района с Днём освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Именно в этот день 79 лет назад партизаны 9-й Ленинградской бригады и бойцы 196-й стрелковой дивизии освободили город Гдов во время Ленинградско-Новгородской операции.

«Сегодня сердца жителей района наполняет искренняя благодарность – за невероятный подвиг героев-защитников, за возможность жить в свободной и сильной стране», — отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что для жителей Псковской области сохранить правду о Великой Отечественной войне является святым долгом перед ветеранами. Важно воспитать из подрастающего поколения настоящих патриотов Отечества.

«В Гдовском районе этому уделяют особое значение – в преддверии праздника малыши детских садов под руководством воспитателей почтили память защитников, возложив цветы к памятникам», — отметил Михаил Ведерников. Он также пожелал жителям Гдовского района крепкого здоровья, мира и успехов.