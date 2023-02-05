Тысячи паломников приехали в Печоры почтить память о.Иоанна

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5 февраля в Печоры приехали паломники со всего света. Почтить память о. Иоанна (Крестьянкина) отправились тысячи человек. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

«Сюда приходят тысячи и тысячи людей — и те, кто благодарны ему за встречу в жизни, и те, кто знают его лишь заочно по преданиям, по разговорам, по книгам, а самое главное — по молитвам к нему. Это был редчайший человек в мире. Таких единицы. Но без таких мир не стоит», — прокомментировал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) Первому каналу.

Митроплит Тихон отслужил Божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре по случаю годовщины смерти о. Иоанна.

Отметим, что иеромонах Иоанн около сорока лет посвяти Печерской обители, однако его, «всероссийского старца» знали во многих странах. До последнего дня отец Иоанн получал письма с разных уголков мира. При этом, он сам отвечал на многие письма.