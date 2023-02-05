Отключение воды вновь произойдет в деревне Писковичи из-за утечки

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В деревне Писковичи ожидаются перебои с подачей горячей и холодной воды в связи с выявленной утечкой в доме №3. Об этом сообщает администрация Псковского района со ссылкой на МУП «Колхоз им.Залита».

Несмотря на то, что вечером 5 февраля вода прошла по кранам квартир, уже завтра планируется новое отключение.

«6 февраля водоснабжение будет отключено в 9.30 час. утра в целях проведения ремонтно-восстановительных работ. Подачу воды планируется возобновить в период с 16.00 до 17.00 часов этого дня», – сообщили в МУП «Колхоз им.Залита».