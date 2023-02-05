Московский экскурсовод провел лекцию о Пскове на радио «Звезда»

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Известный московский экскурсовод Евгений Степанов провел лекцию-экскурсию по Пскову на радио «Звезда». Степанов рассказал слушателям, как Псков превратился в небольшой провинциальный город, как он отделился от Новгорода и какие уникальные объекты всемирного наследия ЮНЕСКО стоит посмотреть, посещая город.

Автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов затронул интересную страницу истории о Псковщине. Он рассказал, как маленький провинциальный городок был когда-то целостным автономным государством.

«На северо-западе нашего государства находится такой интересный город под названием Псков. Город сегодня маленький. Является областным центром и чуть более двухсот тысяч человек живёт в этом городе. А когда-то этот город был отдельным государством. Назвали его Псковским господарством», – с этих слов начал свою лекцию о Пскове Степанов.

Отметим, что Евгений Степанов является автором проекта с бесплатными экскурсиями по Москве. Послушать лекцию экскурсовода о Пскове можно по ссылке.