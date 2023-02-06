В Пскове начнут реставрацию Стефаниевской церкви

Фото: АНО «Возрождение»

Стефаниевскую церковь XVII века, которая входит в состав комплекса Мирожского монастыря, начнут реставрировать в этом году, сообщили в АНО «Возрождение».

На данный момент проекты реставрации Спасо-Преображенского собора XII века и Стефаниевской церкви Мирожского монастыря XVII века проходят экспертизы в Министерстве культуры РФ, подчёркнули в организации.

Специалисты также уточнили, что в рамках предпроектных работ на территории монастыря прошли археологические исследования. Они были необходимы для подготовки проекта реставрации памятника архитектуры федерального значения «Ансамбль Мирожского монастыря. Преображенский собор, XII век». Раскопки прошли на участках проектирования системы водоотведения Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря.