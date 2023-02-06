Студенты Псковского колледжа искусств поучаствовали в творческой экспедиции

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Студенты направления «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова присоединились к международной творческой экспедиции «Псков-2023». Об этом «Комсомольской правде» сообщили в учреждении.

«Зимний пленэр — это не только работа в некомфортных условиях, это ещё и возможность научиться воспринимать сложные светотональные отношения зимнего пейзажа, в котором мало цвета и всё построено на тончайших нюансах», — отметили в колледже и добавили, что такая тренировка навыков важна для развития способности правдиво передавать свои впечатления.Студенты II и IV курсов ДПИ, не взирая на сложные погодные условия, под руководством преподавателей Константина Зинина и Зинаиды Петровой выполнили этюды и зарисовки у Покровской башни.

Напомним, экспедиция является частью проекта «Настоящая Россия». Его проводит Санкт-Петербургская академия художеств, комитет по культуре Псковской области, арт-резиденция «Кебь» при финансовой поддержке реставрационно-строительной компании «ОРДЕР».

Поучаствовать в экспедиции могут: художники, студенты, аспиранты и преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств. Всё они объединёны общим стремлением к познанию культуры, истории и природы России, а также являются приверженцами русской академической художественной традиции.

Отметим, 31 января участники экспедиции «Псков-2023» трудились над своими работами в Пскове, а 1 февраля приехали на пленэр в музей-заповедник «Изборск». А на выходных в Пскове открылась выставка художественных работ студентов и преподавателей Российской академии художеств имени И. Е. Репина «Земля Псковская».