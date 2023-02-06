Конкурс рекламы антинаркотической направленности продолжается в Псковской области

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В правила проведения конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасем жизнь вместе» внесли некоторые изменения. Об этом сообщили в Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Номинация «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» теперь заменена на номинацию «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа». В ведомстве уточнили несколько требований для конкурсных видео: продолжительность не более 60 секунд и вертикальная ориентация.

Напомним, в период с 10 января по 20 февраля этого года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в регионе проводится конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе». Целью проекта является привлечения внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также формирования в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.

В данном конкурсе могут поучаствовать не только физические и юридические лица, но и авторские коллективы. Конкурсная работа, её содержание, сюжет не должны противоречить законодательству Российской Федерации.

В творческом состязании представлены следующие номинации:

— «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;

— «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;

— «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Конкурсные работы с заявками должна быть отправлены в Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля текущего года по адресу: город Псков, улица Ипподромная, дом 118. Адрес электронной почты для направления заявок: ukonpskov@mail.ru.

Напомним, работы победителей регионального этапа будут участвовать во Всероссийском этапе конкурса в Главном управлении по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации.