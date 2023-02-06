Наталья Решетникова провела мастер-класс для вокалистов из Псковского колледжа искусств

Фото: Псковский областной колледж искусств

Мастер-класс с юными эстрадными вокалистами провела в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова доцент факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры Наталья Решетникова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в колледже искусств.

В центре непрерывного образования колледжа подчеркнули, что Наталья Решетникова также приняла участие в работе жюри регионального отборочного тура XXII молодёжных Дельфийских игр России в Псковской области. До начала мероприятия она провела мастер-класс с учащейся ДМШ при колледже Тамарой Васильев ой (преподаватель — Екатерина Партс). Молодые специалисты получили важные методические рекомендации по вокальной педагогике, касающиеся эстрадных распевок для начинающих, развития вокальной техники, особенностей работы с малышами над образом в произведении.

Визит Натальи Решетниковой закончился брифингом, в нем поучаствовали конкурсанты и их преподаватели из ДШИ Великих Лук и Невеля. Также участие в мероприятии приняли студенты и преподаватели специальности «музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств. По словам участников творческой встречи, все замечания и пожелания такого опытного специалиста в области эстрадно-джазового вокала необыкновенно важны и обязательно будут применяться на практике.