До - 9 градусов обещают синоптики 6 февраля

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Сегодня, 6 февраля, в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем прогнозируют небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, по востоку области умеренные. Ночью также местами возможен небольшой снег. На дорогах будет гололед. Ветер будет дуть северных направлений умеренный. Средняя температура днем составит от 0 до -5 градусов, ночью — от -4 до-9 ниже нуля.

В Пскове также выпадет небольшой снег. Температура днем будет колебаться в пределах от 0 до -2 градусов, ночью похолодает до -5...-7 градусов. В Великих Луках синоптики прогнозируют днем осадки в виде снега, ночью также пройдёт небольшой снег. Температура днем составит от -1 до -3 градусов, ночью будет варьироваться от -4 до -6 градусов.