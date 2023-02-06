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НовостиОбщество6 февраля 2023 7:22

Псковичей предупредили о ложной информации про мобилизацию

Источник:kp.ru
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Псковичам начала поступать ложная информация о мобилизации в письмах от мошенников. Об этом сообщает ПАИ.

Неизвестные предлагают проверить очерёдность в списке на отправление в зону спецоперации. Злоумышленники утверждают, что обладают информацией из всех военкоматов России. Однако, мало того, что информация о второй волне мобилизации является ложной, мошенники также пытаются заработать деньги на доверчивых псковича. Оказывается, чтобы проверить наличие в списке интересующей вас фамилии, нужно заплатить деньги.

Напомним, мобилизация в России закончилась 28 октября. Глава Псковской области Михаил Ведерников также объявил об окончании мобилизации 6 ноября и опроверг слухи о второй волне мобилизации.