Эксперты рассказали псковичам о заражённой икре

Фото: группа «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте»

4 февраля псковичи в соцсетях поделились фотографией странной на вид икры. Председатель комитета по ветеринарии Вера Баданина прокомментировала данные снимки.

По словам специалиста, икру необходимо утилизировать. Эксперт добавила, похоже, что икра заражена паразитарной инфекцией. Скорее всего это может быть дифиллоботриоз, однако точно сделать вывод по снимку нельзя. «Предварительно очень похоже, но лучше подтвердить в лаборатории», — уточнила председатель комитета.Об этом сообщило ПАИ.

По её словам, зараженную рыбу и её составляющие ни в коем случае нельзя употреблять в пищу даже после термической обработки. Также, утилизировать нужно особым образом: сначала проварить, а потом выбросить.

Дифиллоботриоз — это паразитарная инфекция, в её основе лежит заражение ленточным червём из семейства Diphyllobothriidae. Возбудитель паразитирует в тонком кишечнике, это становится причиной анемии и диспептических явлений. Заболеваемость этим гельминтозом имеет прямую связь с рыбным промыслом.