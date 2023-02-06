Евгений Плющенко и Александра Трусова сообщили о гастролях в Пскове

6 апреля в Псков приедет тур Союза Чемпионов «Русские Сезоны» с новым ледовым шоу. Об этом в своих Telegram-каналах сообщают звезды фигурного катания Евгений Плющенко и Александра Трусова.

Псков станет третьим городом после Санкт-Петербурга и Тулы, где можно будет посмотреть первое соединение льда и театра. Организаторы гарантируют незабываемые впечатления.

«Вы когда-нибудь были в театре, где сцена - это огромное ледовое поле? Добро пожаловать! Эксклюзивные костюмы и эксклюзивные номера! Продолжаем традицию "Русских Сезонов" Дягилева, покоривших весь мир. Превращаем спорт в искусство с участием наших спортсменов, блиставших на самых важных мировых стартах», – сообщают организаторы тура.

Всего гастрольный тур пройдет по 13 городам России. В Москве и Санкт-Петербурге зрители смогут увидеть шоу с участием 50 фигуристов и 85 артистов балета. В Псков, как и в другие регионы, приедет только 50 артистов балета и фигурного катания.

«Ждем всех любителей и балета и фигурного катания! Шоу рекомендовано к просмотру всей семьей», – подчеркнули звезды.