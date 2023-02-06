Псковским школьникам предлагают поучаствовать в акции «Широкая Масленица»

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Псковских школьников приглашают к участию во всероссийской акции «Широкая Масленица». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие будет проходить с 20 по 26 февраля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Минкультуры России и Минпросвещения России «Культура для школьников». Целью акции является популяризация традиционной культуры народов страны.

Мероприятие пройдёт в онлайн-формате в соцсети «ВКонтакте». Принять участие можно по трем номинациям:

— масленичная песня;

— масленичная кукла-чучело;

—устное творчество (сказки, стихи, пословицы, поговорки, легенды и т. д. на тему Масленицы).

К участию приглашаются школьники 1-11 классов в возрасте от 7 до 17 лет. Им необходимо опубликовать пост в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице с хештегом #масленицакдш и указать свои данные (регион, фамилию, имя и номинацию).

После завершения акции члены экспертной комиссии отберут по 10 лидеров в каждой номинации. Лучшие 30 работ будут опубликованы на портале культурадляшкольников.рф, их авторов отметят сертификатами победителей и подарками.

Помимо этого, на протяжении масленичной недели с 20 по 26 февраля в соцсети «ВКонтакте» и на портале Культурадляшкольников.РФ будут публиковаться видеоролики для детей и молодежи, в которых фольклорные коллективы расскажут о традициях празднования Масленицы.