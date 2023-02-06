Судебные приставы проконтролировали снос аварийного дома в Новоржеве

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Аварийный дом снесли в Новоржеве под контролем судебных приставов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Заброшенный дом, который признали аварийным, находился в черте города на улице Карла Маркса. Жилое здание представляло опасность даже в нежилом состоянии, поскольку находиться внутри было небезопасно. На основании решения районного суда судебные приставы возбудили исполнительное производство об обязании администрации района провести работы по сносу расселенного аварийного дома. В целях исполнения судебного решения сотрудник службы применил необходимые меры принудительного характера.

Отметим, что должностное лицо администрации не раз привлекалось к административной ответственности, в результате чего оплачены штрафы в размере 300 тысяч рублей. После предупреждения должника об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ, муниципальное образование приступило к исполнению решения суда. В итоге аварийный дом был снесен, строительный мусор после проведенных работ оперативно вывезен.