Псковичам рассказали, как выбрать хорошие семена

Фото: ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области

Как выбрать семена, чтобы впоследствии собрать отличный урожай, рассказали псковичам. Полезной информацией поделились в группе ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области.

Чтобы получить высокую урожайность нужно:

— при покупке семян отдавать предпочтение гибридам, а не сортам (они обычно более урожайны);

— хранить семенной материал в тёмном, сухом, прохладном месте, вдали от приборов отопления;

— не закупать семена впрок, ведь дома они намного быстрее теряют всхожесть, чем на складе у производителя;

— покупать семена в специализированных магазинах.

Также, псковичам порекомендовали уже сейчас озаботиться покупкой семян, поскольку зимой можно найти и выбрать любые сорта и гибриды, а вот в разгар сезона это сделать будет намного труднее.