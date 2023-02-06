Псковичам рассказали, как выбрать хорошие семена

Фото: ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области
Как выбрать семена, чтобы впоследствии собрать отличный урожай, рассказали псковичам. Полезной информацией поделились в группе ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области.
Чтобы получить высокую урожайность нужно:
— при покупке семян отдавать предпочтение гибридам, а не сортам (они обычно более урожайны);
— хранить семенной материал в тёмном, сухом, прохладном месте, вдали от приборов отопления;
— не закупать семена впрок, ведь дома они намного быстрее теряют всхожесть, чем на складе у производителя;
— покупать семена в специализированных магазинах.
Также, псковичам порекомендовали уже сейчас озаботиться покупкой семян, поскольку зимой можно найти и выбрать любые сорта и гибриды, а вот в разгар сезона это сделать будет намного труднее.