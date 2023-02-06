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НовостиОбщество6 февраля 2023 9:35

Движение по проезду от улицы Полковой к Космической в Пскове ограничат с 7 февраля

Источник:kp.ru
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С 7 февраля будет закрыт проезд от улицы Полковой до улицы Космической в Пскове. Об этом сообщается в пресс-службе администрации города.

Ограничения будут связаны с проведением аварийных земляных работ на инженерных сетях теплоснабжения. Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок.

При движении водителей призывают внимательнее следить за требованиями установленных дорожных знаков. А также заблаговременно выбирать пути объезда.