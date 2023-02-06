Псковичи считают необходимым ввести общественно-полезный труд для школьников

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Псковичи считают, что учащихся в школах необходимо привлекать к общественно-полезному труду. Такие данные удалось получить в результате опроса «Псковской правды», проведённого в соцсети «ВКонтакте».

В нём поучаствовали почти полторы тысячи человек. Жители самых разных районов Псковской области, учителя, родители и даже сами школьники проявили интерес к данной теме.

Подавляющее большинство опрошенных (почти 87%) отметили, что школьников необходимо привлекать к каким-либо работам. Начиная от элементарной уборки классов и заканчивая участием в субботниках. А вот против оказались всего около 11% респондентов. Примерно 2% считают, что детям можно давать только лёгкие задания, например, полить цветы, а вот убираться в парке ребятам не стоит.