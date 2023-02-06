Расписание поездов в Псковской области не изменится в февральские праздники

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Февральские праздники не станут поводом для изменения в расписании пригородных поездов в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В связи с предстоящим праздником Дня защитника Отечества и переносом выходных дней 23, 24, 25, 26 февраля 2023 года пригородные поезда АО «МТ ППК» на территории Псковской области будут ходить в соответствии с установленным расписанием.

Напомним, информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах АО «МТ ППК», на сайтах АО «МТ ППК», Яндекс.Расписание, Туту.ру.