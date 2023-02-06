Участники «Архитектурной экспедиции» будут работать на четырех псковских локациях

.

Как продвигается реализация проекта «Архитектурная экспедиция», направленного на вовлечение молодых архитекторов в развитие малых городов и сел региона, рассказала руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

По словам спикера, работа над проектом началась в стенах Московского архитектурного института, там взяли в проработку различные локации Псковской области. Более 60 молодых архитекторов под руководством 12 кураторов трудятся над концептуальными проектами развития объектов различных типов на территории региона. Напомним, локациями были выбраны: Псков, Порхов, Печоры, Гдов, село Середка и рабочий поселок Палкино. Наталья Плявинская повернула, что в Пскове участники выбрали четыре локации.

Одна из задач в областном центре —заложить концепцию новых кварталов многоквартирной застройки. «По итогам работы будут получены концепции развития этих территорий. Мы говорим о создании среды для жизни людей, чтобы повысить качество жизни на этой территории», — поделилась специалист. По словам гость студии, в проекте участвуют и псковские архитекторы. Наталья Плявинская подчеркнула, что концепция будет проработана с точки зрения экономического использования. А результаты такой инновационной деятельности можно будет увидеть уже в мае-июне.

Отметим, что «Архитектурная экспедиция» проходит в рамках регионального ведомственного проекта «Комплексное развитие опорных населенных пунктов Псковской области и прилегающих территорий». Данный проект реализуется по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.