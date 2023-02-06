Псковская область на несколько дней оказалась под влиянием высокого давления

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На территории Псковской области ожидается повышение атмосферного давления. Такая обстановка сохранится несколько дней, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Гидрометцентре.

«С 5 по 8 февраля мы будем находиться в зоне повышенного давления без влияния фронтальных разделов», – сообщили синоптики.

По словам специалистов, первая декада февраля отметится по-настоящему зимней погодой. Ночные температуры с 6 по 8 февраля будут держаться в пределах от -5...-10. Днем температура воздуха будет от -1 до -6.

Кроме того, по данным исследователей лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, жители Псковской области уже завтра могут почувствовать небольшое возбуждение магнитосферы солнца. Это не настолько сильное явление, чтобы назвать его метеобурей, но метеозависимые граждане могут почувствовать ухудшение самочувствия.