На благоустройство Псковской области выделят более 150 миллионов

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Более 150 миллионов рублей получит Псковская область на реализацию проектов комфортной городской среды. Всего правительство России выделит на эти цели более 7 миллиардов рублей. Такая информация появилась на сайте кабмина.

80 муниципалитетов из 48 регионов, которые одержали победу в седьмом дополнительном Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, получат субсидии из федерального бюджета.

Средства будут направлены на обновление парков, набережных, площадей и улиц. Напомним, до 2022 года участниками конкурса были муниципальные образования с численностью населения до 100 тысяч человек. В прошлом году по инициативе президента размер призового фонда увеличился до 20 миллиардов рублей. Именно поэтому было принято решение о проведении дополнительного конкурса для городов с населением от 100 до 200 тысяч человек.

«Такой отбор проектов стал для регионов не просто важным событием. Это эффективный инструмент развития территорий и изменения облика наших населенных пунктов», – подчеркнул Михаил Мишустин.