Псковская городская поликлиника будет работать по новому графику

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению
Псковская городская поликлиника и все её подразделения перешли на новый режим работы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
С понедельника все подразделения Псковской городской поликлиники будут открыты уже с 7 утра.
Это касается медорганизаций, находящихся по адресам:
— улица Кузнецкая, дом 19;
— улица Коммунальная, дом 23;
— улица Индустриальная, дом 8.
«Теперь в холодное время года пациенты могут дожидаться начала приёма специалистов в тёплом холле медицинской организации», — отметили в комитете.