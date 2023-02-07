Псковская городская поликлиника будет работать по новому графику

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению

Псковская городская поликлиника и все её подразделения перешли на новый режим работы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

С понедельника все подразделения Псковской городской поликлиники будут открыты уже с 7 утра.

Это касается медорганизаций, находящихся по адресам:

— улица Кузнецкая, дом 19;

— улица Коммунальная, дом 23;

— улица Индустриальная, дом 8.

«Теперь в холодное время года пациенты могут дожидаться начала приёма специалистов в тёплом холле медицинской организации», — отметили в комитете.