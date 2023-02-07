Псковичи могут поддержать учеников школ в новых регионах России

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В Псковской области реализуется два проекта, направленных на поддержку российских школьников. В рамках одного из них можно передать книги для школ в новые регионы России. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Ресурсном центре добровольчества Псковской области.

До 15 февраля любой желающий может принять участие в акции на базе Региональной Общественной приемной. Принимаются книги из домашней библиотеки, буклеты и канцелярия для передачи в школы новых регионов России.

Накануне в акции приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Депутатов Армен Мнацаканян и председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Партийцы Пскова передали буклеты буклеты о «Храме Псковской архитектурной школы в губернском Пскове XVIII-XIX вв» и канцелярские принадлежности для учеников образовательных учреждений.

Во всех школах города Пскова также проходит акция «Культурная дорога». Ученики могут отдать в дар сверстникам из своей школы художественную и краеведческую литературу для историко-культурного просвещения и патриотического воспитания подрастающих поколений.