В Великолукском районе построят две станции для очистки воды

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В двух населённых пунктах Великолукского района построят станции очистки воды в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщает газета Великолукского района «Наш путь».

«Это посёлки Дорожный и Дубрава-1 Лычёвской волости. Администрацией Великолукского района на портале госзакупок размещены аукционы для определения подрядных организаций, которые будут осуществлять строительно-монтажные работы», — отметили в газете.

По словам глава Великолукского района Алексея Кузьмина, станции водоочистки будут снабжать жителей посёлков качественной питьевой водой.