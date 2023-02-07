В Псковской области обрабатываются заявки переселенцев с новых территорий

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Сотрудники Пушкиногорского отделения Центра занятости, Социального фонда и Комитета по соцзащите региона, ПРОО «Российского детского фонда» и ПРОО «Российский красный крест» ведёт активную работу с переселившимися гражданами. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Специалисты отрабатывают обращения граждан с новых российских территорий и с Украины, которые временно размещены в Пушкинских Горах. Отмечается, что на днях состоялась встреча, на которой вынужденные переселенцы озвучили свои просьбы и пожелания. Вопросы взяла на личный контроль советник по соцвопросам Губернатора Елена Полонская.

Так, одна проживающая обратила внимание на питание в Пушкиногорской гостинице. «Выездная комиссия проверила условия проживания людей, в том числе как кормят. Питание полноценное трёхразовое. В комнатах есть всё необходимое для комфортного проживания. Все пожелания учли», — отметила Елена Полонская. Также были решены и другие возникшие вопросы. В частности, по просьбе одного гражданина будет организован приём эндокринолога и хирурга. А гражданину с инвалидностью помощь оказал «Красный крест».

Кроме того, несколько человек получили помощь в оформлении пенсии и пособий на ребёнка. Отметим, что большинство граждан уже получили паспорт гражданина РФ, оформили пенсии и единое соцпособие на детей. А переселенцы из Херсонской области даже приобрели новое жилье в Пскове и Дедовичах. По словам Елены Полонской, вся необходимая помощь гражданам оказывается.