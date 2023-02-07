Работы по строительству нового медкорпуса ПсковГУ ведутся в соответствии с графиком

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В соответствии с производственным графиком ведется строительство нового учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета ПсковГУ. Совещание по вопросам возведения объекта провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального правительства.

В совещании также участвовали представители Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства обороны России. По словам заместителя Управления заказчика капитального строительства по Западному военному округу Дамира Гильфанова, строительство объекта ведется по установленному графику.

В работах задействованы 13 единиц спецтехники и порядка 90 рабочих. На сегодняшний день на территории будущего медкорпуса уже смонтирован фундамент, а также проведён ряд мероприятий по подведению инженерных сетей.

Помимо этого, к завершению близятся работы по устройству металлического каркаса будущего здания и продолжается поставка необходимых строительных материалов и оборудования. «С руководством вуза согласован перечень технологического и инженерного оборудования, лифтовых конструкций, благоустройство прилегающей территории. Идет обсуждение отделочных материалов и цветовых решений», – пояснили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона Михаил Ведерников уточнил, есть ли сложности в реализации проекта. «Нет. Все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке», – подчеркнул Дамир Гильфанов. Напомним, строительство нового учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета ПсковГУ ведется по поручению президента России Владимира Путина.