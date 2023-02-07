В Пскове открылся молодёжный форум «С места в карьеру»

Фото с форума «С места в карьеру»

Молодежный форум «С места в карьеру» открылся в Пскове сегодня, 7 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Мы уже не первый раз становимся региональной площадкой для такого мероприятия, потому что в рамках нашего коллектива действует российское общество "Знание", есть региональный координатор. Это мероприятие проходит уже второй раз», — поделилась исполняющая обязанности ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Ольга Урсова.

По словам спикера, в мероприятии поучаствуют около 500 старшеклассников и студентов учреждений среднего профобразования. «И очень здорово, что именно педагогическое сообщество является посредником между молодыми ребятами и представителями бизнеса, потому что важно сделать в карьере правильный первый шаг, а учитель-педагог, который каждый день видит ребенка, должен знать все современные направления», - подчеркнула Ольга Урсова. По ее мнению, представители бизнеса, молодёжь и преподаватели должны находиться в тесной работе друг с другом.

Программа форума разделена на три блока: профессиональное развитие, карьера, бизнес. Участников ждут лекции, мастер-классы, профориентационные тестирования и собеседования. Их проведут лучшие российские эксперты в области построения карьеры и бизнеса.

«В рамках этих направлений будут выступать бизнесмены, которые сделали свою карьеру, они будут говорить, на что обратить внимание, как выбрать профессию, которая позволяет реализоваться», — акцентировала внимание организатор мероприятия. Ожидается, что фокус внимания участников будет нацелен на развитие сельского хозяйства, так как это современная и важная тема. «Каждый из юношей и девушек должен задуматься, когда и каким образом он усиливает общее дело», — подытожила организатор форума.