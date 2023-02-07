Великолучанин сфотографировал сову в центре города

Снимок пернатой из газеты «Наш путь»

Житель Великих Лук обнаружил сову в черте города. Об этом сообщила великолукская газета «Наш путь».

«А вы видели сов в городе?»— поинтересовалась в редакции. И хоть пернатым лесным гостьям совсем не место в пределах городов, однако такой случай в Псковской области не исключение.

Так, в мае прошлого года в Пскове также была замечена сова. Обеспокоенные неравнодушные псковичи пытались помочь птице и вернуть её в привычную среду обитания. А двумя годами ранее в городе Дно сова разбила окно в квартире. Птицу удалось спасти. Впоследствии оказалось, что она является краснокнижной.