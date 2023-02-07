Псковскую школу №13 отремонтируют не раньше 2025 года

Глава Пскова Борис Елкин осматривает псковскую школу №13

Капитальный ремонт в псковской школе №13 выполнят не раньше 2025 года. Об этом заявил глава города Борис Елкин во время посещения образовательного учреждения. Об этом сообщает ПАИ.

По его словам, образовательное учреждение давно нуждается в ремонте. «У школы два здания - 1950-х и 1970-х годов постройки, толком никаких капитальных работ за это время не производилось», — акцентировал внимание глава города. По его словам, в 2022 году родители обратились с просьбой закупить стулья для актового зала. Необходимая помощь была оказана. «Плюс на территории школы есть заброшенные гаражи, которые мы поможем убрать. Не до конца завершены работы по устройству ограждения, а это безопасность, это необходимо сделать. Есть проблемы с кровлей и водоотливами», — перечислил Борис Елкин.

Однако, главная задача, по словам главы города, заключается в формировании пакета документов для того, чтобы учебное заведение попало в программу по капремонту школ. «Сделаем дефектные ведомости, выберем приоритеные вопросы и в ближайшее время постараемся решить вопрос. Скорее, это 2025 год, так как на 2024-й программа уже сформирована», — отметил Борис Елкин.

Также, глава Пскова отметил, что у школы нет стадион, поэтому кроме воркаут-площадки детям негде заниматься спортом. «Мы рассматриваем вариант вступить в программу "Газпром - детям", надеемся, что с помощью компании мы сможем реализовать планы по строительству ФОКОТа», — подытожил Борис Елкин.