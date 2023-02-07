Заведующая труппой Псковского драмтеатра награждена медалью по указу президента

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Заведующей труппой Псковского театра драмы Гертруде Авдюковой вручат государственную награду. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе театра.

Гертруде Авдюковой вручат медаль «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Эта государственная награда – признание вашей многолетней плодотворной деятельности. Богатый опыт, профессионализм всегда позволяют вам находить решения самых сложных задач», — такие слова в адрес Гертруды Авдюковой были написаны в правительственной телеграмме от первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака. Он также пожелал заведующей успехов, благополучия, энергии и новых достижений.