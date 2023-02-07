В Псковской области значительно вырос уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом

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В Псковской области на прошлой неделе вырос уровень заболеваемости COVID-19. Было зафиксировано 148 случаев. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В основном рост отмечается в возрастной категории 18-49 лет. Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в Пскове, Пушкиногорском и Плюсском районах. Кроме того, увеличилось количество случаев заражения ОРВИ и гриппом. Теперь число случаев составило чуть более 6 тысяч. В основном, среди пациентов больше всего детей до 14 лет, их доля составляет 56% от общего количества случаев. В псковских школах 28 классов уже закрылись на карантин.

«За прошлую неделю было выполнено 8350 исследований на коронавирус и 1220 на грипп. В структуре положительных вирусов гриппа сейчас в 80% случаев выявляется грипп группы В», — отметили в комитете. Однако, не взирая на ухудшение эпидобстановки, уровень заболеваемости по COVID-19 в Псковской области в 1,7 раза ниже общероссийского. А недельные эпидемические пороги по ОРВИ и гриппа пока не превышены во всех возрастных группах.

Комитет по здравоохранению Псковской области призывает жителей Псковской области по возможности избегать мест большого скопления людей, носить средства индивидуальной защиты, использовать антисептики, соблюдать социальную дистанцию, а при первых симптомах заболевания обращаться к врачам.