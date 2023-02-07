Карантин по бешенству ввели в Великолукском районе

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На территории Великолукского района введён карантин по бешенству после обнаружения больного животного. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

В деревне Тетеркино Великолукского района водитель сбил лису. Гражданин незамедлительно вызвал специалистов госветслужбы, которые отобрали пробы. Специалисты лаборатории подтвердили, что животное было заражено бешенством.

На территории эпизоотического очага и на прилегающей территории был введён карантин. Также утверждён план мероприятий, необходимых для предупреждения распространения заболевания. Для того, чтобы ограничения были сняты, все домашние животные должны быть привиты от бешенства на неблагополучной территории.