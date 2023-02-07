Глава представительства МИД в Пскове раскритиковал жизнь в Нью-Йорке

Сергей Ефименко в программе «Оглавление» на «Серебряном дожде»

Глава представительства МИД в Пскове Сергей Ефименко рассказал об опыте жизни в Нью-Йорк и сравнил уровень жизни в Пскове и американском мегаполисе. Об этом он рассказал в программе «Оглавление» на «Серебряном дожде». До своего назначения в Псковскую область в течение пяти лет Сергей Ефименко был в командировке в Нью-Йорке. Там он работал в делегации России при ООН. В эфире программы гость студии ответил на вопрос, как живется в Пскове после жизни в крупном городе. «Мне очень многие задают этот вопрос и почему-то всегда удивляются моим ответам», — отметил спикер.

По словам Сергея Ефименко, жизнь в Пскове нравится ему гораздо больше. «Здесь все намного комфортнее. Нет очередей, а очереди – это постоянный спутник практически всех нью-йоркских общественных мест. Здесь у нас всегда можно найти какое-то место для отдыха, для уединения: хорошие парки, не так много людей – это на самом деле очень расслабляет», — подчеркнул спикер.

Гость студии отметил в Пскове очень высокий уровень сервиса, по сравнению с Нью-Йорком. «Это мои собственные наблюдения, я для себя так объясняю достаточно низкий действительно уровень сервиса в Нью-Йорке. Потому что там очень большое количество людей. И всегда, даже если один клиент остался недоволен, найдется другой, который придет и заплатит деньги. И соответственно, конкуренция строится не на том, чтобы улучшать сервис, а на том, чтобы максимально снизить его себестоимость», — объяснил свою позицию гость студии.

Он также добавил, что сервис, который мы имеем в Пскове «выше всяких похвал и не идет ни в какое сравнение с тем, что было там». По словам Сергея Ефименко в Нью-Йорке очень сложно решаются элементарные бытовые вопросы, например, по поводу сотовой связи. «Для того чтобы решить этот вопрос у нас, нужно либо прийти, либо позвонить – и вопрос, как правило, очень быстро решается. А чтобы решить вопрос там, нужно сначала минут 40 поговорить с роботом по телефону, он вытрясет из вас всю душу, вы признаетесь во всем, а потом уже, может быть, вам повезет и вы поговорите непосредственно с человеком», — подметил гость.

Спикер также высоко оценил российский сервис Госуслуг. «Это космос, такого даже близко там нет. Наши банки, онлайн-банки – конечно, ни в какое сравнение тоже, безусловно, не идут», — отметил Сергей Ефименко.