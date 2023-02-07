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НовостиОбщество7 февраля 2023 15:31

Пожилую учительницу из Пустошкинского района искусали собаки

Источник:kp.ru
Потерпевшая учительница после встречи с "домашними" животными

Потерпевшая учительница после встречи с "домашними" животными

В реанимацию в тяжелом состоянии после множественных укусов собак была доставлена учительница одной из Пустошкинских школ. Об этом сообщила юрист из Пскова Ольга Кутузова.

«Её рвали в разные стороны три собаки, которые принадлежат Шевченко В.В. Собаки постоянно находятся в свободном выгуле», — отметила юрист на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На данный момент по заключению судебной медицинской экспертизы, потерпевшей нанесён вред средней степени тяжести. «А теперь вопрос: когда до держателей собак дойдет прописная истина, что зверь - это не игрушка, его нужно воспитывать и надлежащим образом содержать !!!» — задалась вопросом Ольга Кутузова.

Подписчики были шокированы произошедшим. «Бедная женщина. Что ей пришлось пережить», — прокомментировала одна из подписчиц. Жители Псковской области пожелали учительнице скорейшего выздоровления.