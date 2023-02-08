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НовостиОбщество8 февраля 2023 5:29

Здание морга в Опочке закрыто на ремонт

Источник:kp.ru
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В социальных сетях появились сообщения о неработающем морге в Опочке. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

На данный момент работа бюро судмедэкспертизы приостановлена, так как здание повреждено. В частности, это не позволяет медицинской организации в полном объеме осуществлять свою деятельность.

«Комитетом по здравоохранению Псковской области Опочецкой межрайонной больнице выделена целевая субсидия на ремонт морга. Уже идет подготовка к составлению проектно-сметной документации, затем пройдут конкурсные процедуры и ремонт»,— отметили в сообщении.

Отмечается, что после проведения необходимого ремонта бюро судмедэкспертизы вновь будет работать в штатном режиме.