Глава Пскова рассказал о планах приобрести жилье для детей-сирот

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

В планах на 2023 год приобрести жилье для детей-сирот. В частности, это 37 квартир в новых домах. Такой информацией поделился глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Обеспечение детей-сирот жильем - одна из наших приоритетных задач. Для этого Администрация Пскова заключает контракты на покупку жилья путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов», — написал глава города.

Срок передачи объектов долевого строительства запланирован на конец этого года. Жилье представляет собой однокомнатные квартиры площадью свыше 34 квадратных метров в микрорайонах Запсковья. Борис Елкин подчеркнул, что средства на приобретение жилья выделены из областного и федерального бюджетов.

«Помимо закупки квартир в новостройках продолжаем строительство малоэтажных домов для детей-сирот в районе Любятово. Здесь в этом году будут сданы 5 домов по 9 квартир каждый», — напомнил глава Пскова.