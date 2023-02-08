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НовостиОбщество8 февраля 2023 9:28

В Печорском районе у частного дома заметили рысь

Источник:kp.ru
Фото из районной газеты «Печорская правда».

Фото из районной газеты «Печорская правда».

В Печорском районе в частном секторе объzвилась рысь. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в районной газете «Печорская правда».

Пятнистая хищница попала на камеру видеонаблюдения вблизи частного дома ещё 2 февраля. Однако хозяева дома только сегодня решили посмотреть съемку.

Отметим, что лесные животные все чаще стали появляться в городе. Так, прошлой осенью в посёлке Родина был замечен рысенок. А вчера житель Великих Лук сфотографировал сову.